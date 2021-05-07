شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادقي عزاء ومصادرة 45 شيشة ضمن الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على المحال التجارية والمطاعم، والمقاهي والكافتريات ودور السينما والمسارح وما يماثلها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والإلتزام بتوقيتات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار قاد الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، حملة للتأكد من التزام أصحاب المحال والكافيهات والمقاهي بموعد الغلق بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم، وبرفقته المهندس وجيه صدقي رئيس المركز، ولجنة مشكلة من إدارات المجلس، وتم ضبط كافيه لمخالفته توقيتات الغلق واستمرار العمل بداخله بعد مواعيد الحظر، وتم إصدار قرار غلق وتشميع الكافيه ومصادرة ٤٥ شيشة و٣ شاشات عرض وريسيفر وبلاي ستيشن، وتم ضبط صاحبه المخالف وعرضه على النيابة.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمركز، من فض سرادقات ٤ أفراح بقرية اللبا التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وتم رفع الفراشة وأعمال الإنارة والكراسي، وتفرقة تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز الزقازيق حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من التزام التجار بتوقيتات الغلق المقررة من الساعة ٩ مساء بنطاق المركز فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين العامة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، أسفرت الحملة عن التحفظ على ٥٥ حالة إشغال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.