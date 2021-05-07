شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُحدد ضوابط التعامل مع الآخرين خلال العزل المنزلي (فيديوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية، فيديوجراف يوضح طريقة التعامل مع الآخرين داخل المنزل الواحد خلال فترة العزل المنزلي، وشددت الوزارة على ضرورة التعامل بين الأفراد داخل المنزل من خلف الباب أو عبر الهاتف لتجنب نقل العدوى.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة الضرورة للتحدث وجها لوجه يقوم الشخصان بارتداء الكمامة وترك مسافة للتباعد الاجتماعي بينهما لا تقل عن متر، واختصار زمن المحادثة قدر الإمكان، وتجنب المصافحة أو التلامس مع الشخص المصاب.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس الماضي، هو 234015 من ضمنهم 175117 حالة تم شفاؤها، و13714 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.