شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وارتفاع الحرارة يصل لـ5 درجات .. حالة الطقس لـ3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد طقس الغد السبت ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وترتفع درجات الحرارة على القاهرة بحوالي 5 درجات عن درجة الحرارة اليوم بينما ترتفع في الوجه البحري 4 درجات عن درجة الحرارة اليوم الجمعة وتظل الحرارة مرتفعة الأحد ثم تعاود الانخفاض ضمن حالة الطقس يوم الإثنين.

حالة الطقس غدًا السبت

ترتفع درجات الحرارة غدًا السبت ويسود طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويتحول الطقس خلال ساعات الليل ليصبح معتدلاً على جميع الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح ضمن حالة الطقس غدًا على مناطق من جنوب البلاد وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على غرب البلاد، وتوجد فرصة لسقوط أمطار على السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتصل سرعة الرياح إلى 23 عقدة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدًا السبت

درجة الحرارة في القاهرة الكبري 42-24

درجة الحرارة على الوجه البحري 41-23

درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 39-20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 36-23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38-26

شمال الصعيد 43-24

جنوب الصعيد 43-28

أمطار ورياح وارتفاع الحرارة يصل لـ5 درجات .. حالة الطقس لـ3 أيام

توقعات حالة الطقس الأحد

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء مصر الأحد ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، ويصبح الطقس معتدلاً خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

ويستمر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة، وتصل سرعة تصل إلى 20 عقدة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة يوم الأحد

القاهرة الكبرى 41-24

الوجه البحري 40-24

السواحل الشمالية الغربية 27-20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 33-23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38-26

شمال الصعيد 43-25

درجة الحرارة في جنوب الصعيد 44-28

حالة الطقس في مصر الإثنين

تتوقع الارصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة ليصبح الطقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يظل شديد الحرارة على وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويتحول ليصبح لطيف ليلاً على القاهرة الكبري ومعتدل على جنوب البلاد.

ويستمر نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتصل سرعة تصل إلى 18 عقدة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

القاهرة الكبري 34-19

الوجه البحري 34-19

السواحل الشمالية الغربية 26-18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 28-19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37-26

درجة الحرارة على شمال الصعيد 36-23

درجة الحرارة على جنوب الصعيد 41-28

أمطار ورياح وارتفاع الحرارة يصل لـ5 درجات .. حالة الطقس لـ3 أيام

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