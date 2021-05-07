شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وقف مؤقت لبعض قطارات بحرى وقبلى من 22 مايو لإنهاء تطوير الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف مؤقت لبعض القطارات وذلك فى إطار خطة الهيئة لإنهاء مشروعات تطوير نظم الإشارات بأواخر العام 2021 لرفع معدلات سلامة القطارات على الخطوط .

وأوضحت هيئة السكة الحديد فى بيانها، أنها قررت وقف بعض القطارات بالوجهين البحرى والقبلى التى تؤثر على تنفيذ البرنامج الزمنى لتطوير نظم الإشارات وذلك اعتباراً من يوم 22 مايو2021 بعدد 7 قطارات بالوجه البحرى هى: 1204/133/1202/1157/1156/1153/1152 ، و10 قطارات بالوجه القبلى وهى: 711/706/777/776/832/1005/1188/1187/167/166.

وحرصا من الهيئة على الاستمرار فى تقديم خدماتها لجمهور الركاب وعدم التأثير عليها قامت الهيئة بتعديل مواعيد بعض القطارات بالوجهين البحرى والقبلى وهم 7 قطارات بالوجه البحرى وهى : 1008/2008/936/949/1203/35/36، و5 قطارات بالوجه القبلى وهى 163/81/718/1007 /975

وكذلك امتداد مسير 4 قطارات بالوجه القبلى وهى 974/975/714/717، وقطارين بالوجه البحرى وهى 809/810، وذلك حرصاً من الهيئة على توفير الراحة والسلامة والأمان لجمهور الركاب واستمرار تقديم خدماتها للجمهور.