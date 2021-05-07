شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مجدى باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصينى يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة فى اليوم، حيث تستغرق اللفة الواحدة حوالى ساعة و28 دقيقة و13 ثانية، ويدور بسرعة حوالى 128 ألف كم/ساعة، وطوله 30 متر ووزنه 21 طنًا، لافتا إلى أن السرعة الحالية للصاروخ 7.7 كم فى الثانية.

وأوضح الدكتور شفيق كحيل، باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مؤتمر صحفى "أونلاين" للمعهد القومى للبحوث الفلكية، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصينى، أن كافة التوقعات تشير إلى سقوط الصاروخ الساعة 12 مساء يوم 8 مايو أو 9 مايو 2021، أو قد يتعد ذلك التاريخ لأن الصاروخ مازال فى مداره، وذلك يتوقف على معدل فقدانه لكتلته خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن المياه تغطى أكثر من 70% من سطح كرة الأرض، وبالتالى هى نفسها نسبة سقوطه فى المياه.

كان قد كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخولة للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.