"تحويشة العمر راحت".. تفحم مخزن تكييفات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى السادسة صباح الجمعة، هدوء يطبق على شارع الكولدير بجزيرة الذهب غرب محافظة الجيزة. سرعان ما تبدلت الأجواء بنشوب حريق التهم "تحويشة العمر" لصاحب مخزن أجهزة تكييف وآخر خاص بسوبر ماركت.

بلاغ ورد إلى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة جزيرة الذهب.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ تحت إشراف نائبه اللواء هاني محمد.

وتبين نشوب الحريق بمخزن أسفل عقار خاص بمحتويات سوبر ماركت، وامتدت النيران إلى شقة بالطابق الأول تستخدم كمخزن لأجهزة تكييف دون وجود اشتراطات السلامة والأمن الصناعي.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المخزنين بواقع 20 جهاز تكييف دون خسائر في الأرواح، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.