زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء في السجون زيارة استثنائية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.