خلاف على تأشيرة سفر.. عاطل يمزق جسد موظف بشركة سياحية بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخص أنهى حياة موظف بشركة سياحة إثر مشاجرة بينهما بسبب خلاف على تأشيرة سفر.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة بمنطقة قصر النيل بين شخصين أسفرت عن سقوط أحدهما قتيلا.

انتقل رجال المباحث على الفور لمكان الحادث، وكشفت المعاينة والتحريات قيام متهم بالتعدي على موظف بشركة، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب مطالبته للشركة عمله برد مبلغ مالي سبق وسلمه للشركة نظير استخراج تأشيرة زيارة لدولة عربية، واكتشاف تعرضه للنصب، وعندما أخبره المجني عليه بأن صاحب الشركة غير موجود نشبت مشاجرة بينهما وقام المتهم بإخراج السكين وطعنه عدة طعنات متفرقة في الرقبة والجسد أنهت حياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بعدة أكمنة وألقي القبض عليه.. جار تحرير المحضر اللازم وعرضه على جهات التحقيق.