شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع تنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مراسم توقيع إتفاقية تعاون لتنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة، بين جهاز شؤون البيئة ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعـة لـوزارة البيئـة وشركة خدمات المشروعات PSC وحديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، بتمويل من صندوق حماية البيئة.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة إيناس محمد أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والدكتور طلعت عبدالقـوي الامين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة والسيد المهندس محمد السبخي رئيس مجلس الادارة شركة خدمات المشروعات (PSC ) والسيد اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان وذلك بالمركز البيئي الثقافى التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

تتضمن بنود البروتوكول قيام مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة باختيار التكنولوجيا المناسبة لكمية ونوعية المخلفات المتاحة بالحديقة بما يضمن استخدامها لانتاج الغاز الحيوي اللازم لتوفير جزء من الانارة اللازمة لبيت الزواحف بالحديقة، كما يتم تقديم الدعم الفنى المطلوب لتنفيذ الوحدة والإشراف الكامل على كافة أنشطة المشروع، كما تقوم المؤسسة بتقديم التدريب اللازم على تشغيل وصيانة وحدة الغاز الحيوي المنفذه لعمال الحديقة المسئولين عن التغذية والتشغيل والصيانة، إضافة إلى توفير تمويل وقدره (300 الف جنيه) كمساهمة مادية من صندوق حماية البيئة.

كما يتضمن بروتوكل التعاون قيام شركة خدمات المشروعات PSC باستيراد المخمر وخزان الغاز، والالتزام بتوفير الدعم المالي للقيام ببعض بنود الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع، كما تقوم الشركة بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية بعمل دليل لتركيب وتشغيل الوحدة.

وتلتزم الادارة المركزية لحدائق الحيوان بتوفير المساحة المطلوبة لتنفيذ الوحدة في أقرب نقطة تجميع للمخلفات داخل الحديقة، وتوفير الحد الأدنى من مدخلات وحدة الغاز الحيوي اليومية بما لا يقل عن 250 – 700 كجم مخلفات حيوانات يوميا لضمان استدامة تشغيل الوحدة بالقدرة والكفاءة المطلوبة، إضافة إلى جمع المخلفات من كافة أرجاء الحديقة وتغذية الوحدة يوميا بالشكل والكيفية التي سيتم تدريب العاملين عليها.