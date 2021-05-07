شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن إنشاء وحدة غاز حيوي بحديقة حيوان الجيزة للحد من التلوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قيام الوزارة بتشجيع كافة المبادرات والمشروعات التي تدعم وتساعد على الحفاظ على البيئة المصرية ومن ضمن هذه المشروعات مشروعات الطاقة الحيوية واستخدام الوقود الأنظف في شتى المجالات خاصة استخدام الغاز الحيوى وذلك محاولة لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري والطاقة الغير متجددة وتقليل نسبة الكربون والعالقات الموجودة في الهواء.

وأشارت وزيرة البيئة، أنه من هذا المنطلق وتماشيا مع توجه الدولة واستراتجية مصر 2030 الخاصة بالطاقة سيتم إنشاء وحدة غاز حيوى بحديقة حيوان الجيزة لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري والحد من التلوث، كما وجهت الشكر لمؤسسة الطاقة الحيوية على دعم مشروعات وحدات البيوجاز التي تم انشاؤها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى دمج تلك الوحدات في مبادرة حياة كريمة والتى تم إطلاقها من قبل فخامة رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور على أبوسنه مساعد الوزيرة للمشروعات والرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية على أن مشروع وحدة الغاز الحيوي بحديقة الحيوان بالجيزة يعد الأول من نوعه في مجال حدائق الحيوان ومن المشروعات الرائدة من الناحية الاقتصادية والبيئية، كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للدكتور على أبوسنه على فترة توليه رئاسة المؤسسة خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة التي تم تقديمها من قبل المؤسسة متمنية التوفيق للدكتور أحمد فاروق البري على توليه المؤسسة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر شهدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع إتفاقية تعاون لتنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة بين جهاز شؤون البيئة ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعـة لـوزارة البيئـة وشركة خدمات المشروعات PSC وحديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، بتمويل من صندوق حماية البيئة.