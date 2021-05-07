شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل المترو للتسهيل على كبار السن والمعاقين خلال استقلالهم للمرفق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المترو توفير وتقديم تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للاستفادة بها خلال استقلالهم للمرفق بما يسهل عليهم استخدامهم للمترو فى رحلاتهم، نرصدها خلال التقرير التالى:

1ـ تقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتوفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى المحطات التى لا يمكن تركيب سلالم متحركة أو مصاعد بها.

2ـ يوجد مصاعد وسلالم كهربائية فى أغلب المحطات.

3ـ الخط الثالث للمترو السلالم الكهربائية به تصل إلى مستوى سطح الشارع فى معظم محطاته كما الحال فى المحطات الجديدة بالمشروعات الجارى تنفيذها.

4ـ تم تخصيص شبابيك تذاكر لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى المحطات.

5ـ تم توفير أماكن خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة فى القطارات الجديدة الواردة للخط الثالث أو مخطط التعاقد عليها لصالح الخط الأول.

6ـ تم تركيب إنذارات صوتية وضوئية لذوى الاحتياجات الخاصة بصريًا أو سمعيًا.