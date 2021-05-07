شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير دورات تدريبية فى مجال الطوارئ للأطباء والمسعفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور جيل كاربونير، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار تقديم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعمًا يشمل مكثفات أكسجين ومستلزمات وقائية، لدعم جهود الوزارة فى التصدى لفيروس كورونا .

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعى مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف ومستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وتقدمت الوزيرة بالشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديمها الدعم لمصر خلال أزمة فيروس كورونا، والتعاون المستمر مع الوزارة لدعم منظومة الرعاية الصحية والعاملين بها، مشيدة بدور اللجنة لدعم دول العالم للتصدى لوباء كورونا وغيره من الأزمات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت دعمًا للوزارة بقيمة 9 مليون جنيه شمل مستلزمات طبية ووقائية، منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم القوى البشرية، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية فى مجال الطوارئ، لكل من الأطباء والجراحين والمسعفين المصريين، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع هيئة الإسعاف فى تنظيم برامج تدريبية للتعامل مع حوادث الإصابات وبرامج الصحة النفسية.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت أهمية دعم الشعوب إنسانيًا خلال الأزمات والكوارث، حيث أشارت إلى دعم مصر لكل من الصين وإيطاليا والهند وغيرها من الدول العربية والأفريقية، بالمستلزمات اللازمة خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى استعداد مصر للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كحلقة وصل لدعم الدول والشعوب التى تمر بأزمات.

ومن جانبه، أكد الدكتور "جيل كاربونير"، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حرص اللجنة ‏الدولية على المساهمة فى الدور الفعال الذى تقوم به وزارة الصحة المصرية للتصدى لجائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى متابعة البرامج التدريبية على أيدى خبراء متخصصين متواجدين بمصر، بالإضافة إلى استقدام خبراء آخرين بما يضمن تدريب المسعفين وأطباء الطوارئ على أعلى مستوى، مؤكدًا الاستعداد التام لتقديم المزيد من الدعم المستمر خاصة فى مشروعات ومبادرات الوزارة للاهتمام بالصحة العامة.

جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستقلة وتعمل فى أكثر من 90 دولة حول العالم، بما فى ذلك مصر منذ أكثر من قرن من الزمان، وتقدمت بالدعم للمنشآت الصحية والهلال الأحمر المصرى منذ بداية أزمة جائحة كورونا فى مصر بمعدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية.