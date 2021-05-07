شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أشرف السعد سدد 5 ملايين جنيه لـ387 مودعا بشركته فى 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن رجل الأعمال أشرف السعد أنهى أمس إجراءات المعارضة فى قضية شيك بدون رصيد من محكمة مصر الجديدة.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار الإفراج عنه في تلك القضية تضمن ما لم يكن المتهم مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وبالتحري عنه تبين وجود قضية تبديد صادرة من محكمة جنح الإسكندرية، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار بالتحفظ عليه لحين انتهاء الإجراءات القانونية فيما يخص تلك القضية.

وأوضحت المصادر، أنه بالرجوع إلى الكسب غير المشروع جهة التحقيق فى القضية الرئيسية المتهم فيها السعد وهى قضية توظيف الأموال، تبين قيام جهاز الكسب غير المشروع بسداد جميع الأموال المستحقة للمودعين لدى شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال والبالغ عددهم 387 مودعا خلال الفترة من أغسطس 2008 وحتى 30 سبتمبر 2015، بإجمالي مبلغ 6 ملايين و200 ألف جنيه، وقام الجهاز الذى سبق وأصدر قرارا بالتحفظ على أمواله بتحويل ما تبقى له من أموال إلى خزانة الدولة لسداد أي مستحقات تظهر على "السعد" كما قام بتسديد مبالغ أخرى عن طرق جهات التحقيق ليكون إجمالي ما سددها 10 ملايين و200 الف جنيه.

محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954 وهو رجل أعمال مصري رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التي ذاع صيتها خلال التسعينات حيث وصلت قيمة الاموال التي يديرها الي حوالي مليار جنيه.