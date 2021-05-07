شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الحكومة الأسبوعى.. 9 قرارات و6 اجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 7 مايو 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد ‏من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.‏

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تشكيل ‏وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، حيث نص مشروع القرار على أن يعاد تشكيل المجلس ليكون برئاسة ‏رئيس الجمهورية أو من ينيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من ‏الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم فى المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، فضلاً عن الموافقة على ‏مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح ‏محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة ‏لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ‏لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991، إلى جانب الموافقة على مشروع ‏قرار بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية ‏المتخصصة بوزارة الصحة والسكان مع بدء العام المالي المقبل، وذلك بما يسهم في سرعة إجراء عمليات ‏التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، وربطها بالمشروع ‏القومي لتطوير القرى المصرية.‏

‏ كما تضمنت القرارات أيضاً استعراض عدد من المتطلبات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في ‏مدينة شرم الشيخ، والتي من بينها مشروعات تطوير كل من منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي ‏متطور، وتطوير شارع الملك عبد الله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، وغيرها ‏من المشروعات، فضلاً عن، غلق كل المحال والمولات التجارية والكافتيريات والمطاعم ودور السينما ‏والمسارح، وما يماثلها من 9 مساءً، اعتباراً من الخميس 6 مايو 2021 حتى الجمعة 21 مايو 2021،مع ‏السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفرى" للمنازل بعد هذا ‏التوقيت، إضافة إلى حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية ‏منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية.‏

كما شملت القرارات أيضاً أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من الأربعاء 12 مايو 2021 وحتى الأحد 16 ‏مايو 2021، على أن يكون هناك غلق كامل للحدائق والشواطئ العامة، فضلاً عن الحد من استخدام ‏الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، بينما ستعمل وسائل النقل ‏العادية والسيارات بصورة طبيعية، في حين أن التعامل مع صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح ‏بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، وأيضاً مع ‏حظر اصطحاب الأطفال.‏

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم ‏عقد اجتماع لبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وذلك بحضور وزيري ‏الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ورئيس الشركة القابضة للغازات، ورئيس شركة ‏إيجاس، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة ‏السويس، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس قطاع ‏موازنات الهيئات، ورئيس قطاع التمويل، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم ‏مناقشة عدد من الملفات مثل توفير لقاحات "كورونا"، وموقف توريد القمح.‏

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، ‏بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وعقب الاجتماع، عقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح بعض النقاط التي تم ‏مناقشتها خلال الاجتماع، وإعلان عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة، إلى جانب اجتماع مع وزير ‏الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي أحد المكاتب الاستشارية الهندسية الدولية؛ لاستعراض ‏التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية، واستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وزيادة نسبة ‏المسطحات الخضراء، فضلاً عن اجتماع لمتابعة إجراءات حصر وخطط تطوير عدد من المناطق ‏الصناعية العشوائية بالمحافظات، بهدف تحويلها إلى مناطق آمنة ومُخططة، وذلك بحضور وزيري التنمية ‏المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القليوبية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تواصل مع المحافظين ‏للاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية ‏والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، وكذلك عقد مؤتمر صحفي لإعلان عدد من ‏القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، متحدثاً عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال ‏الفترة الماضية للتعامل بأقصى طاقة وقدرة مع أزمة كورونا، بجانب استعراض تقرير من وزير التنمية ‏المحلية حول جهود الوزارة في إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التى يتم ‏القائها في تلك المجارى، حيث أكد علي أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على ‏الترع والمصارف خاصة التي تم تأهيلها وتبطينها

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر ‏التقرير، لقاء مع سفير الجمهورية التونسية لدى مصر، حيث أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لعقد ‏اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفعيل التعاون في كل ‏المجالات التي تخدم البلدين.‏

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