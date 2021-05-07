شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. أب يذبح زوجته وأولاده الـ6 بالفيوم ويسلم نفسه للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، جريمة هزت الفيوم حيث قام صاحب مخبز بذبح زوجته وأولاده الـ6 بالفيوم وسلم نفسه للشرطة، وكذلك الكشف عن أول صورة للصاروخ الصينى من ارتفاع 435 ميلا في إيطاليا، وكذلك قيام الداخلية بتحرير محاضر لـ 16 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، وإعلانات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض الحلقة 25 من مسلسل الاختيار بدون فواصل إعلانية.

علماء فلك يكشفون عن أول صورة للصاروخ الصينى على ارتفاع 435 ميلا

كشف علماء فلك عن أول صورة لصاروخ Long March 5B "لونج مارش 5 بى" الصينى، فى مداره، الذى ظهر فى اللقطة الأولى المصورة له وكأنه ضوء متوهج، وذلك أثناء مروره فوق التليسكوب الآلى الخاص بالمجموعة "إيلينا" فى إيطاليا.

23 مايو.. بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري 2021، في تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة "A" بحي غرب الجامعات (77 فداناً) للفائزين بها.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية توعية المواطن للحفاظ على الترع بعد تأهيلها وتبطينها

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية ‏المحلية، حول جهود الوزارة فى إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، والتعامل مع المخلفات التى يتم ‏القائها فى تلك المجارى‎.‎

على معلول يغيب عن مباراة القمة وذهاب ربع نهائى إفريقيا أمام صن داونز

كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن التونسى على معلول لن يلحق بمباراة فريقه فى قمة الدورى ضد الزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

الداخلية تحرر محاضر لـ 16 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحرير 16868مخالفة لأشخاص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (16816) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (52) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (3971) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (568) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (5650) شيشة.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 وأسوان 44 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

"الأوقاف" تفتتح اليوم 5 مساجد جديدة.. و"صدقة الفطر" موضوع خطبة الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 5 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1401) مسجدًا، منها (1306) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

صاحب مخبز يذبح زوجته وأولاده الـ6 بالفيوم ويسلم نفسه للشرطة

شهدت قرية الغرق بمركز اطسا بمحافظة الفيوم واقعة مؤسفة حيث أقدم صاحب مخبز على قتل زوجته وأبنائه الـ6 بأن ذبحهم وسلم نفسه للشرطة.

وتلقى مرفق إسعاف الفيوم إخطارا يفيد بوجود 7 جثث لسيدة و6 أطفال بأعمار متفاوته فى قرية الغرق التابعة لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم.

الكهرباء: إصدار الفواتير بأعلى معايير الدقة ونسبة الخطأ "لا تذكر"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فاتورة شهر يونيو المقبل التى تعبر عن استهلاك شهر مايو تعتبر أول فاتورة استهلاك بأشهر الصيف، والتى يرتفع قيمتها نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاعتماد على تكييف الهواء.

إعلان ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر.. وزير التعليم: متاح للطلاب دخول الامتحان بالكتاب المدرسى والمصادر الرقمية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد عيد الفطر بأيام، وخاصة ما يتعلق بطريقة أداء الطالب للامتحانات والفئات التى تؤدى الامتحانات إلكترونيا، وأيضا كيفية تأمين الطلاب صحيا ووقائيا داخل لجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض اليوم الحلقة 25 من "الاختيار 2" بدون إعلانات

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة حلقة مسلسل الاختيار 2، اليوم الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات.