وزير النقل يشهد رفع علم مصر على القاطرة الجديدة "أبوجندية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

زار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ميناء دمياط، برفقة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة البرنامج الزمنى للمشروعات المستقبلية بالميناء.

ورفع وزير النقل علم مصر على القاطرة الجديدة (أبوجندية) والتى تسلمها الميناء مؤخراً إيذاناً بانضمامها لأسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بهيئة ميناء دمياط ، حيث تعد القاطرة أبو جندية واحدة من ضمن أربع قاطرات تراكتورز تعاقدت على بنائهم الهيئة بقوة شد تبلغ 60 طن بطول 35 متر و عرض 11.5 و بغاطس 5.30 مترتم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن - جهاز الصناعات والخدمات البحرية وذلك لمواكبة التعامل مع الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن بالإضافة إلى التعامل مع سفن الغاز المسال التى ترددت على الميناء بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.

وتفقد الوزير - المشروعات الجاري تنفيذها، وأهمها مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3600 م والذي يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الإطماء، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1565 م، وكذلك مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3320 م وعمق 17 م وظهير خلفي بمساحة مليون م2 تقريباً، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 910 آلاف م2، والذي يعد أحد أهم المشروعات بالميناء حيث سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء.

وتابع وزير النقل مشروع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 300 م وظهير خلفى بمساحة 60 ألف م2 ، ومشروع تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة بالميناء النهرى بمساحة حوالى 108 ألف م2 و بطاقة إستيعابية 3 ملايين طن، ومشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 بأطوال أرصفة 600م وعمق 15م لإنشاء صوامع للحبوب والغلال بطاقة 900 ألف طن سنوياً ، وكذلك مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران ليصل إلى 18.5 متر لزيادة قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.