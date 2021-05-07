"حريق 4 الفجر".. كواليس تفحم مخزني أدوية ومنظفات وشرفة شقة بالمعتمدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الرابعة فجر الجمعة، كان أهالي شارع الجزار بمنطقة المعتمدية على موعد مع حريق هائل انخلعت له القلوب. راح كل منهم يقدم يد المساعدة لاسيما مشهد العقار المحترق وارتفاع ألسنة النيران.

لم يكد يفرغ رجال الحماية المدنية من أداء صلاة الفجر حتى دوت سرينة الإنذار إيذانا بوجود بلاغ. 6 سيارات انتقلت إلى موقع الحريق بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

الحريق اندلع بمخزن تابع لشركة أدوية أسفل عقار، وامتدت النيران إلى مخزن منظفات بالطابق الأول لتزداد المهمة صعوبة خاصة مع تواجد مواد تساعد على الاشتعال.

لم تتوقف الأمور على ذلك، بل ازدادت سوءا. واصلت ألسنة اللهب رحلتها لتصل إلى شرفة شقة بالطابق الذي يعلو مخزن المنظفات.

وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا امتدادها إلى باقي الوحدات السكنية فضلا عن منع كارثة محققة بالحيلولة دون وصول الحريق إلى محل عطور مجاور للعقار.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، وجرى تنفيذ عملية البريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.