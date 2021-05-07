ضبط شاب أنشأ منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالإسكندرية.

وأكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام أحد الأشخاص بمنطقة محطة الرمل بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المعنية تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام "محطة مقوي إشارة خارجي مزودة بطبق لبث وإرسال الإنترنت و5 راوتر ماركات مختلفة و3 سويتش ماركات مختلفة و2 مقوي إشارة خارجي ومجموعة من الشواحن والوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة".

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريا.

حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.