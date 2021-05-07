"من المطرية للغردقة".. سقوط ربة منزل تُروج الحشيش في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على ربة منزل تروج مخدر الحشيش في البحر الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر قيام ربة منزل – " لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وأصل إقامتها دائرة قسم المطرية بالقاهرة)، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثان الغردقة مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والهاتف للاتصال بعملائها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.