"بسبب المخدرات".. مُدمن يقتل صديقه ويضع جثته داخل "شيكارة" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الأم العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط في كشف لغز مقتل أحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بلاغا من أحد الأشخاص بدائرة القسم، بخروج ابن شقيقه، مقيم بدائرة المركز، من مسكنه برفقة أحد أصدقائه "كهربائي"، مقيم بدائرة المركز، وتوجهما إلى مخزن أخشاب بذات الناحية ملك عم صديقه وعدم عودته.

شُكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن بمديرية أمن أسيوط وبالانتقال للمخزن المشار إليه عُثر على شيكارة بلاستيك بداخلها جثة المتغيب بكامل ملابسه ومربوط بحزام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صديق المجني عليه، واعترف بارتكاب الواقعة بدافع احتجاز المجني عليه وطلب فدية مالية من والده لمروره بضائقة مالية واحتياجه لشراء المواد المخدرة، حيث قام باستدراجه للمخزن وأثناء محاولة تقييده قام بالصياح فقام المتهم بخنقه بالحزام "الخاص بالمجني عليه" خشية افتضاح أمره، واستولى على هاتفه المحمول وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة وتركها بالمخزن ولاذ بالهرب، كما أرشد عن الهاتف الخاص بالمجني عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.