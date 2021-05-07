شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب باستثناء البازارات والمحلات السياحية بالغردقة من قرار الإغلاق الجزئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العاملون بالبازارات والمحلات السياحية بمدينة الغردقة الأجهزة المختصة بوزارتي السياحة والصحة، باستثناء المحلات والبازارات السياحية في المدن السياحية من قرار الإغلاق الساعة ٩ مساءا، لأنها تعتبر خدمات للسياح لشراء احتياجاتهم من الهدايا والتذكارات، حيث يتواجد عدد كبير من السائحين يقومون بحولات سياحية خلال الفترة المسائية ما اضطرهم للعودة للبقاء بالفنادق وعدم الخروج ليلا.

مطالب باستثناء البازارات والمحلات السياحية بالغردقة من قرار الاغلاق ٩ مساء

وناشد هشام الهواري من المتضررين من قرار الإغلاق الساعة ٩ مساء بإستثناء المحلات التي لديها ترخيص من وزارة السياحة من قرارات مجلس الوزراء، خاصة أن التعامل داخل هذة البازارات يقتصر على السائحين فقط مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالبحر الأحمر عن التزام أصحاب المحلات التجارية والأنشطة المدرجة ضمن قرار رئيس الوزراء بالغلق من الساعة التاسعة مساء عن التزام المحلات التجارية والمنشأت المختلفة بقرار رئيس الوزراء، حيث تم تنظيم عدة حملات بانحاء المدينة لمتابعة التزام اصحاب المحلات بالغلق من الساعة التاسعة ضمن جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء الجديدة بشأن إغلاق المحلات التجارية.

مطالب باستثناء البازارات والمحلات السياحية بالغردقة من قرار الاغلاق ٩ مساء

وقام اللواء حامد احمد حامد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب مع الجهات المعنية تنفيذاً للتعليمات بالمرور في المدينة لمتابعة مدي إتباع وتنفيذ القرارات وإغلاق المحلات في تمام الساعة التاسعة مساءاً.

و طالب رئيس المدينة المواطنين واصحاب المحلات التجارية بالالتزام بكافة الإجراءات والضوابط وتطبيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

فيما قادت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، يرافقها الأجهزة التنفيذيةحملات مكبرة لتطبيق قرارات رئيس الوزراء بغلق المحلات والمطاعم ومنع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.أوضحت المغربي، أنه تم المرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بالغلق في تمام التاسعة.

مطالب باستثناء البازارات والمحلات السياحية بالغردقة من قرار الاغلاق ٩ مساء

وأضافت رئيس المدينة، أنه لا تهاون في تطبيق قرارات رئاسة الوزراء حرصا على الصحة العامة في اطار مواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً فرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع دون استثناءات.