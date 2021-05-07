شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف حقيقة التصميمات الجديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة وجود تصميمات جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر.

وفي بيان للمركز الإعلامي : «تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مشددةً على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، وأن أي تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وتابعت «الداخلية» : «نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين».