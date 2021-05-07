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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساء، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وتابع "الشريف" جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال وفقا للمواعيد التي بدأ تنفيذها اعتباراً من مساء اليوم، مشدداً على التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

وقاد أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء عددا من الحملات المسائية المكبرة علي مستوى الأحياء لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملات عن توقيع عدد من الغرامات الفورية وتشميع لبعض المحال المخالفة.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء أصدر عدة قرارات كان على رأسها؛ غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين، وتكون إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لمدة 5 أيام، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في العيد. صلاة العيد في المساجد الكبرى بنفس إجراءات صلاة الجمعة. وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات.

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)

محافظ الإسكندرية: التزام تام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء (صور)