شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. حريق كبير يلتهم "سوق الجمعة" وسط بغداد.. ماكرون: سنطعم باقى الأعمار ضد كورونا حال توفر فائض.. الصومال يعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة بجميع الأحداث العالمية أو العربية، ينشر " الخليج 365" ملخصًا لأهم الأخبار الموضوعات خلال الساعات الماضية.

ماكرون: سنطعم باقى الأعمار ضد كورونا حال توفر فائض من جرعات تطعيم الكبار

أجاز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تلقيح كل من يبلغ أكثر من 50 عاما انطلاقا من 10 مايو الجارى ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن الجرع المتبقية في المراكز ستمنح لجميع الأعمار في حال تم حجز موعد عبر موقع إلكتروني انطلاقا من 12 من مايو الجارى.

مسلحون يختطفون طلبة جامعيين فى جنوب نيجيريا

قال مسئول نيجيرى، إن عددا غير معروف من طلبة إحدى الجامعات النيجيرية تعرضوا للخطف أثناء قيامهم برحلة بالحافلة على يد مجموعة من المسلحين فى جنوب نيجيريا .



تويتر يعلق حسابا ينشر بيانات ترامب

أوقف "تويتر" اليوم الخميس حسابا بدا وكأنه يتحايل على الحظر المفروض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال نشر رسائل شاركها على موقعه في الإنترنت، بحسب "روسيا اليوم".

وفاة 8 فلسطينيين جراء حريق في مدينة جدة

لقي ثمانية فلسطينيين، أمس الخميس، مصرعهم بينهم سيدة وأبناؤها الخمسة، إثر حريق اندلع في مقر إقامتهم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

الصومال يعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

قال الصومال، إنه استعاد العلاقات الدبلوماسية مع كينيا المجاورة، بعد أن قطعتها مقديشو فى ديسمبر متهمة نيروبى بالتدخل فى سياساتها.

وقال عبد الرحمن يوسف نائب وزير الإعلام فى مؤتمر صحفى فى مقديشو "الآن استعدنا العلاقات الدبلوماسية"، وقالت وزارة الخارجية الكينية إنها علمت بإعلان الحكومة الصومالية.

وأضافت فى بيان "نتطلع لمزيد من تطبيع العلاقات مع السلطات الصومالية بما يشمل ما يتعلق بالتجارة والاتصالات والنقل والعلاقات بين الشعبين والتبادل الثقافي".

وزير الدفاع الأمريكى: الانسحاب من أفغانستان يتم وفق الخطة.. وسندعم القوات الأفغانية

أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يتم وفق ماهو مخطط له.

وأعرب أوستن، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، عن أمله فى أن تلعب قوات الأمن الأفغانية الدور الرئيسى فى وقف الهجمات التى تشنها حركة طالبان.

صور.. حريق كبير يلتهم "سوق الجمعة" وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقى، باندلاع حريق كبير داخل "سوق الجمعة" وسط بغداد، بمنطقة النهضة، في الساعة الأولى لصباح اليوم الجمعة، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة .

الأمير هارى وميجان يدعوان للتبرع لتوفير لقاحات كورونا للمعوزين

احتفل الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان بعيد الميلاد الثانى لابنهما آرتشى، ودعيا للتبرع لتوفير لقاحات كورونا للمعوزين على مستوى العالم، بحسب " روسيا اليوم".

وقال الزوجان المقيمان في كاليفورنيا: "لم نجد أفضل من ذلك لتكريم ابننا في عيد ميلاده".



البرلمان العراقى يدعو إلى إخضاع عودة نازحى "مخيم الهول" بسوريا لتقييم أمنى

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى مهدى تقى، إلى إخضاع عودة العوائل النازحة فى "مخيم الهول" فى سوريا إلى تقييم أمني.

الحكومة الكولومبية تدعو قادة الاحتجاجات إلى الحوار لتهدئة التوترات

دعت الحكومة الكولومبية، قادة الاحتجاجات إلى الدخول فى حوار فى محاولة لتهدئة التوترات بعد أكثر من أسبوع من المظاهرات ضد الرئيس إيفان دوكي.

الأمم المتحدة تخصص 65 مليون دولار للاستجابة الإنسانية فى إثيوبيا مع تفاقم أزمة تيجراي

أعلنت الأمم المتحدة، إطلاق 65 مليون دولار للاستجابة الإنسانية فى إثيوبيا حيث يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية فى جميع أنحاء إثيوبيا، بما فى ذلك ما يقدر بنحو 4.5 مليون فى منطقة تيجراي.

المغرب يستدعى سفيره لدى برلين بسبب موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية

أعلن المغرب استدعاء سفيره لدى برلين للتشاور على خلفية "المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة"، في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية، بحسب " روسيا اليوم".

وجاء في بيان للحكومة المغربية أن ألمانيا "سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن".