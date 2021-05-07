شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.75 جنيه
- الكوسة بـ 6 جنيهات.
- الجزر بـ 5 جنيهات.
- الخيار بـ 6.5 جنيه.
- الجوافة بـ 12 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 27 جنيها.
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 7.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "أناناس" بـ 8 جنيهات.
- اليوسفى بـ 12.5 جنيها.
- الموز البلدى 11 جنيها.
العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 7 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.