شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" توزع وجبات إفطار على المواطنين في الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل رجال الشرطة بالخدمات والأقوال والارتكازات الأمنية المنتشرة على مستوى الجمهورية، توزيع وجبات للصائمين على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، فى إطار ثوابت استراتيجية العمل بوزارة الداخلية، الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى، والتواصل الفعال بكافة المناسبات الدينية والمحافل الاجتماعية المختلفة، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وإستمراراً لتفعيل الدور الإنسانى والإجتماعى لوزارة الداخلية ومشاركةً من الوزارة إحتفالات المواطنين بشهر رمضان المعظم.

لاقت تلك المبادرة استحساناً من المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الذين يتصادف مرورهم بالخدمات الأمنية فرحتهم بالإفطار .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وتطوير إستراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتنميتها وتوطيدها.