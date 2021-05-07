شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية يعقد مؤتمرا صحفيا "أون لاين" لكشف آخر تطورات الصاروخ الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه فى ضوء الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى ولتوضيح بعض الجوانب الفنية، حول خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، فسوف يقوم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعقد مؤتمر إعلامى علمى بواسطة الباحثين المتخصصين، وذلك بعد ظهر اليوم عبر زوم وعلى صفحة المعهد.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، لشرح تلك الجوانب ولتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين وذلك اليوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر على صفحة المعهد.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.

وأوضح رئيس معهد الفلك، فى بيان له، أنه فى الواقع أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصينى Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضى إلى الغلاف الجوى للأرض فى الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخولة للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.