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الحكومة تنفى وجود تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومى وجوازات السفر

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القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة صحة ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعى لتصميمات فنية جديدة لبطاقات ‏الرقم القومي وجوازات السفر المصرية.‏

 

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من ‏صور لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، تواصل المركز مع وزارة ‏الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور ‏المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات ‏السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن ‏أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات ‏من مصادرها الرسمية.‏

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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