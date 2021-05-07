- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى وجود تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومى وجوازات السفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة صحة ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعى لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.