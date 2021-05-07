الحكومة تنفى وجود تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومى وجوازات السفر

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة صحة ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعى لتصميمات فنية جديدة لبطاقات ‏الرقم القومي وجوازات السفر المصرية.‏

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من ‏صور لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، تواصل المركز مع وزارة ‏الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور ‏المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات ‏السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن ‏أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات ‏من مصادرها الرسمية.‏