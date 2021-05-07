شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ميناء دمياط ويشهد رفع العلم على القاطرة الجديدة «أبوجندية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ميناء دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة البرنامج الزمني للمشروعات المستقبلية بالميناء، ورافق الوزير خلال الجولة محافظ دمياط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الميناء قدمه رئيس الهيئة، ثم قام الفريق مهندس كامل الوزير برفع العلم على القاطرة الجديدة ( أبوجندية ) والتى تسلمها الميناء مؤخراً إيذاناً بإنضمامها لإسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بهيئة ميناء دمياط، حيث تعد القاطرة أبوجندية واحدة من ضمن أربع قاطرات تراكتورز تعاقدت على بنائهم الهيئة بقوة شد تبلغ 60 طن بطول 35 متر وعرض 11.5 وبغاطس 5.30 مترتم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن- جهاز الصناعات والخدمات البحرية، وذلك لمواكبة التعامل مع الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن، بالإضافة إلى التعامل مع سفن الغاز المسال التي عادت للتردد على الميناء بعد توقف دام حوالى 8 سنوات .

ثم قام وزير النقل بجولة تفقدية تابع خلالها المشروعات الجاري وأهمها مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3600 م والذي يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الاطماء، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1565 م، وكذلك مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3320 م وعمق 17 م وظهير خلفي بمساحة مليون م2 تقريباً، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 910 ألف م2، والذي يعد أحد أهم المشروعات بالميناء حيث سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء.

بعدها توجه الوزير لمتابعة مشروع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 300 م وظهير خلفي بمساحة 60 ألف م2، ومشروع تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة بالميناء النهري بمساحة حوالي 108 ألف م2 وبطاقة إستيعابية 3 مليون طن، ومشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 بأطوال أرصفة 600 م وعمق 15 م لإنشاء صوامع للحبوب والغلال بطاقة 900 ألف طن سنوياً، وكذلك مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران ليصل إلى 18.5 متر لزيادة قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.

وصرح الوزير خلال جولته أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وفي سياق متصل عقد وزير النقل بحضور محافظ دمياط لقاءا موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط وذلك في إطار التواصل المستمر مع أعضاء المجلسين في مختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين حيث اكد الوزير في بدايه كلمته ان هناك عدد ضخم من المشروعات التي يتم تنفيذها لخدمه اهالي دمياط ومنها مشروعات في الطرق والكباري والسكه الحديد بالاضافه إلى المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء دمياط وكذلك المشروعات المزمع إنشائها في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

ففي قطاع السكة الحديد أكد الوزير أنه جاري بشكل عاجل غلق كافة الفتحات الموجود بأسوار السكة الحديد يليها كمرحلة ثانية إقامة أسوار على جانبي السكة في أماكن التجمعات السكانية في دمياط وكافة محافظة الجمهورية كما يتم بشكل بشكل عاجل تطوير كافة المحطات والمزلقانات بما يساهم في زيادة عوامل السلامة للمواطنين لافتا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ دراسة جدوى لإنشاء مشروع قطار كهربائى لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بدمياط وذلك في اطار الخطة التي تنفذها وزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل المواصلات صديقة البيئة مضيفا انه مخطط ازدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري أشار وزير النقل إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم ٧٨٠ كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق بنفس قطاعه التصميمي الحالي 3 حارات و3 حارات، وذلك في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي بدءاً من 1/7/2021 ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحريه المصريه على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعيه في بورسعيد ودمياط الجديده وجمصه ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديده مثل دمياط الجديده والمنصوره الجديده ورشيد الجديده لافتا إلى انه سيتم ارسال لجان فنية لكل الطرق التي أشار إليها السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط وذلك لخدمة المواطنين مضيفا انه في مجال النقل البحري فميناء دمياط يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة وكذلك جاري دراسة إنشاء ميناءجاف على مساحة 15 فدان بدمياط ضمن خطة وزارة النقل لانشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية ودعا الوزير مستثمري دمياط للاستثمار في أنشطة ومشروعات وزارة النقل في دمياط.

وفى نهاية الجولة قام وزير النقل بإفتتاح نادى هيئة ميناء دمياط بمدينة دمياط الجديدة .