شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى من شهور .. سعر الذهب فى مصر وعالميا ببداية التعاملات اليوم الجمعة 7 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الجمعة 7 مايو 2021، ارتفاعه الكبير محققا أرقام جديدة لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث حقق الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر في بداية التعاملات الجمعة ارتفاعا بمقدار 20 جنيها خلال يومين فقط، ليتخطى لأول مرة منذ فترة طويلة سعر 800 جنيه .

كما شهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا أيضا ليحقق أفضل أداء اسبوعى منذ 6 شهور تقريبا، بسبب انخفاض مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة، وحقق الذهب ارتفاعا في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنفس النسبة ليتخطى الذهب منذ فترة دويلة حاجز 1800 دولار للأوقية، حيث حققت الأوقية «الأونصة» ارتفاعا بمقدار 42 دولار خلال 48 ساعة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الجمعة 7 مايو 802.08 جنيه، وكان في بداية تعاملات الخميس ،790.56 جنيه، وفى بداية التعاملات الاربعاء، 782.62 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التعاملات اليوم الجمعة، 1،819.75 $، وكانت في بداية تعاملات الخميس 1،793.35 $، وفي بداية التعاملات الأربعاء، 1،777.70 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا بداية التعاملات اليوم الجمعة 7 مايو

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب مصر وعالميا في بداية التعاملات الخميس 6 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات الأربعاء 5 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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