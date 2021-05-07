شكرا لقرائتكم خبر عن «التعايش الآمن مع كورونا».. ندوات توعوية بمديرية صحة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الندوات التوعوية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وكيفية التعايش الآمن مع الفيروس مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من خلال قيام فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعوية خلال هذه الفترة، سواء لكيفية الوقاية من الفيروس أو أهمية اللقاح، والتي تهدف إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي المجتمعي والسكاني والحد من انتشار الأوبئة لعدم الإصابة بالأمراض اتساقًا مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.

ومن المقرر خلال هذه المرحلة توزيع الكمامات أيضًا على النوادي الصحية وصالونات الحلاقة تشجيعًا للمواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم التوعية باتباع إجراءات التباعد والتهوية الجيدة لتلك الأماكن واستخدام المطهرات والمنظفات بشكل مستمر.