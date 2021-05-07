شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد مستشفى الغردقة العام بعدد 2 جهاز تنفّس صناعي بـ 850 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تزويد مستشفى الغردقة العام بعدد 2 جهاز تنفس صناعي دعمًا من وزارة الصحة بقيمة إجمالية 850 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات والاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ودعم المستشفيات وتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ودعم العنايات المركزة والمتوسطة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل في ظل مرور البلاد بهذه الجائحة، بما يسهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.