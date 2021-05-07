شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة مصرية سابقة تقدم روشتة لإنجاح حملات الترويج للمقصد المصري في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ناهد نظمي المستشار السياحي بروسيا سابقا، إن حملات الترويج والإعلانات في السوق الروسية يجب أن تكون مختلفة عما سبق من حيث الاعتماد في مرحلة الـ3 شهور التي تلي بداية الحركة رحلة على المدونين والمؤثرين من أصحاب التأثير على منصات التواصل الاجتماعي، حتي يتم تحديد الاعداد التي يمكن ان نستقبلها من السوق الروسي.

كما أكدت ضرورة أن يكون لدينا بعض الأفلام التي يتم استغلالها في الدعاية للمقصد السياحي المصري.

وأضافت لـ«المصري اليوم» انه يجب ايضا في الحملات الاعلانية استضافة المشاهير من مختلف المجلات والصحفيين والاعلاميين والمؤثرين في صناعة القرار، في إشارة إلى أن ذلك يمنح مصداقية للحملات الاعلانية .

وتابعت «نظمي» ان الرسالة التي يجب أن تخرج أو نعتمد عليها في الفترة الحالية هي طمأنة السائح من حيث استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية في مواجهة كوفيد19 وكذلك تحصين مختلف العاملين في القطاع السياحي بلقاح مضاد لكوفيد19 وهو ما يؤثر بشكل ايجابي في اتخاذ القرار وتحديد الوجهة السياحية.

وتابعت انه حان الوقت لتغير فكرة المقصد السياحي «منخفض التكاليف» وبناء الفترة المقبلة على أساس الحصول على أسعار متوازنة للمقصد السياحي وبشكل يتناسب مع محتوي البرنامج السياحي الذي يحصل عليه السائح الروسي، لافته إلى أن السائح الروسي يفضل الاستمتاع بالشواطئ إلا أنه يمكن ان يذهب في رحلات اضافية لزيارة المتاحف أو الأثار، لكن يجب دراسة تكلفة إضافة ذلك النوع من الرحلات إلى برنامج السائح الروسي من حيث سعر البرنامج ومدي مناسبة ذلك للسائح.

وفي سياق متصل دعت المستشار السياحي في روسيا سابقا إلى ضرورة التفكير في بناء تكتل مصري من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص، في صورة شركة مساهمة بهدف العمل في تنظيم الرحلات التي تأتي لمصر من السوق الروسي.

كما أكدت «نظمي» أن مصر غابت عن السوق الروسي على مدار 5 سنوات مضت، وبالتالي نحن في حاجة للعديد من أنشطت العلاقات العامة داخل السوق الروسي، خاصه بعد توقيع البلدين 4 مايو الجاري على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022)، والذى يشمل تنظيم فعاليات ومناسبات في البلدين، فضلا عن اهميه العودة في المشاركة الفعالة في المعارض السياحية التي يمكن ان تعاود نشاطها خلال الفترة المقبلة على غرار معرض الليجر وكذلك الاحداث الكبري والهامة في روسيا.