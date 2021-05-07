شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حلقة الاختيار 2 .. عم الشهيد وحيد حبشي: فخورون بالمسلسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب انتهاء الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 2 احتفى أهالي المنيا بتسليط الضوء من الحلقة على قضية استشهاد المقدم محمد وحيد حبشي، وقصة استشهاده ضمن زملاؤه الشهداء بالأمن الوطني، ضمن المأمورية التي استهدفت بؤرة الواحات الإرهابية.

وقال المهندس عادل حبشي مصيلحي، عم الشهيد المقدم محمد وحيد حبشي مصيلحي، اننا فخورون بتسليط الضوء على شخصية الشهيد ابن شقيقي هو وزملاؤه الابطال، وما قاموا به من تفاني واحتمال بطولية لحماية مصر من قوي الشر والإرهاب.

وتابع عم الشهيد، نشكر كل صناع المسلسل، فقد أظهروا جانب مما يعانيه ابنائنا الضباط، وفخورون بالعمل الذي يرصد للناس الحقائق التي عشناها حتي لاننسي .

واسترجع المهندس عادل، أجواء الحادث الذي وقع نحو ٤ سنوات، قائلاً: وقتها كان والد الشهيد وأخي الأكبر اللواء وحيد حبشي، نائب مدير أمن السويس الاسبق، على قيد الحياة، ولم نستطع إعلامه بالخبر المفجع بوفاة أكبر أبنائه لأنه مريض بالمستشفى يعاني من جلطة في المخ، لافتا أن المدة التي فصلت بين وفاة الشهيد ووالده ٤٢ يوما فقط، فقد رحل دون أن يعلم خبر استشهاد ابنه .

وتابع المهندس عادل عم الشهيد باكياً، كان ونعم الأبن البار حقاً لوالده واخوته، وهو اكبر اخوته وتصغره بنتين وأخ اصغر، وكان الشهيد يتابع حالة والده المرضية وايضا يتابع علاج شقيقته التي تعاني من مرض السرطان ومن وقت لآخر يسافر معها للعلاج المكثف.

وترك الشهيد المقدم محمد وحيد مصيحلي، 35 سنة، طفلين صغيرين هما :جودي ١١ سنة وأحمد ١٣ سنة.

ولفت عم الشهيد إلى تفانيه في عمله واخلاصه وذلك يتضح من ترقياته السريعة فقد عمل الشهيد بعد تخرجه من كلية الشرطة معاون مباحث بقسم شرطة المنيا، ثم أنتقل للعمل بوحدة مباحث مركز المنيا..

وكانت اخر محطات ترقي الشهيد ترقي إلى رتبة مقدم بجهاز الأمن الوطني بالقاهرة، وكان ضمن المأمورية التي استهدفت بؤرة إرهابية خارجة عن القانون في منطقة الواحات البحرية، وأستشهد في موقع الحادث خلال اشتباكات دارت مع الإرهابيين.

وشيع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشرق النيل في منطقة زاوية سلطان بالمنيا.

وكانت إشتباكات قد وقعت بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية، في أكتوبر 2017، خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار الإرهاب في الكيلو 135 بالواحات البحرية في الجيزة، أسفرت عن إستشهاد عدد كبير من قوات الأمن وإصابة آخرين.