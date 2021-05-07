شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعى الدكتور هانى كفيل مدير الديوان البابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ببالغ الأسى الدكتور هانى كميل، وذكر له عمله بكل إخلاصٍ وتفانٍ أثناء خدمته، مدير الديوان البابوي، وطلب لنفسه البارة النياح والراحة فى فردوس النعيم، والتمس عزاء سمائيًّا لأسرته المباركة ولكل محبيه.

جدير بالذكر، أن مدير الديوان البابوى الدكتور هانى كميل عضو المجلس الملى العام، رقد فى الرب عن عمر قارب سبعين عاما، بعد حياة حافلة بالخدمة الكنسية والعمل الاجتماعي.

ومدير الديوان البابوى المتنيح المولود يوم 9 سبتمبر 1951، حاصل على بكالوريوس الصيدلة وعين معيدًا ثم ترك السلك الأكاديمى ليعمل فى القطاع الخاص، ويتولى منصب مدير مصنع إحدى شركات الأدوية، وعلى المستوى الكنسى، كان عضوًا فى المجلس الملى العام وتولى منصب مدير الديوان البابوي، مطلع عام 2015.