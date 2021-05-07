شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال والإجراءات الاحترازية.. تصل لإلغاء التصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، العقوبات المقررة على المخالفين وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2020 كما يلى:

1- يتم تدريج العقوبات على مخالفي مواعيد غلق المحال.

3- تبدأ العقوبات بإنذار كتابى ومتابعته 15 يوما.

4- إذا عاود وكرر مخالفة المواعيد يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يجوز الفتح مرة أخرى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجي فى دائرته.

5- وفى حال مخالفته مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص.

6- فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية يتم توقيع غرامة 50 جنيه لعدم ارتداء الكمامة.

7- فى مخالفة المحال للإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا يتم توقيع غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وفى حال تقديم الشيشة تصل للغلق الفورى.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، وذلك فى إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة.