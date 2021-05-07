شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار2.. قائمة الشرف لشهداء ملحمة الواحات من رجال الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مسلسل الاختيار2، يوثق بطولات رجال الشرطة ويلقى الضوء فى الحلقة المقبلة الضوء على ملحمة الواحات الشهيرة، والتى سطر خلالها رجال الشرطة مشاهد بطولية فى الدفاع عن الوطن والتصدى لكيانات إرهابية، خططت لإستهداف البلاد والتسلل من الصحراء الغربية نحو العاصمة وتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية.

لكن أحلامهم فى التخريب اصطدمت بقوة رجال الشرطة، حيث جرت معركة بطولية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، سقط عليها 16 شهيداً وأصيب آخرين من رجال الشرطة، لتلاحق العيون الساهرة المتطرفين لاحقاً وتسقط عشرات القتلى منهم وتلقنهم درساً قاسياً فى الصحراء وتمنعهم من الهروب خارج البلاد، وتعود بصيد ثمين وكنز معلوماتى بضبط إرهابى أجنبى، والذى ساهم القبض عليه فى سقوط هشام عشماوى لاحقاً.

وجاء بقوائم الشرف من رجال الشرطة:

العميد امتياز محمد كامل.

المقدم أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ.

المقدم أحمد جاد الله جميل يوسف.

المقدم محمد وحيد مصيحلى.

الرئد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ.

الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد.

النقيب كريم محمد أسامة فرحات.

النقيب أحمد طارق أحمد زيدان.

النقيب إسلام محمد حلمى على مشهور.

النقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى.

النقيب أحمد حافظ أبو شوشة.

رقيب شرطة أنور محمد الدبركى.

مجند بطرس سليمان مسعود.

مجند محمود ناصر رجب.

مجند حسن زين العابدين محمد.

المجند عمر فرغلى أحمد.