​هل تنبأ درجات الحرارة الحالية بصيف أكثر سخونة؟ الأرصاد توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الحالية التي تشهدها البلاد حالياً لا تنبأ بسخونة موسم الصيف المقبل بشكل أكبر.

وأوضح شاهين لمصراوي، أن ارتفاع درجات الحرارة الحالية ليست شرطًا في ذلك لأن النصف الثاني من فصل الربيع الذي تشهده البلاد حالياً يتسم بدرجات حرارة مرتفعة وتصل لأن تكون أكثر من فصل الصيف ذاته، بجانب اختلاف توزيعات الضغط بدرجات مختلفة.

وأشار مدير مركز إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، إلى أن العامل الرئيسي الذي تتأثر به البلاد خلال فصل الصيف، يرجع إلى عامل نسب الرطوبة.

وتعاني البلاد، منذ أيام من ارتفاع في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تنخفض الجمعة بشكل نسبي، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى يومي السبت والأحد المقبلين.