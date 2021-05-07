شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ورش شارع عبد الله العربى بمسار محور الفردوس لمحلات بديلة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه سيتم نقل الورش الموجودة بشارع عبد الله العربى، والتى تقع فى مسار محور الفردوس، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى 42 محلا بديلا لها، تم إنشاؤها بالمنطقة الصناعية لحى غرب مدينة نصر.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى، للمرحلة الأولى فى محور الفردوس الحر، الواقع بنطاق محافظة القاهرة، والذى يهدف إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر.

ويساهم المحور فى اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة وتقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث، وتبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى، وتشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية.

وتم تطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8,6 كم، وتشمل الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر، 3 كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبرى الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، كما تم إنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة، وتنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكبارى والطرق بمسار المحور.

كما تم ترميم قبة قنصوه الأثرية الواقعة فى مسار المحور، حيث يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على طرق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبرى 6 أكتوبر، وبلغت نسبة تنفيذ باقى الكبارى على مسار المحور بهذه المرحلة نحو 80%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق فى مسار المشروع 85%.