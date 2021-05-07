12 نصيحة لتفادى حرائق الماس الكهربائى فى الطقس شديد الحرارة

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القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد فى هذه الآونة، موجة من الطقس الحار ما يجبر المواطنين على استخدام وسائل التهوية من مكيفات ومراوح، وهذا يعنى زيادة الضغط على الكهرباء، ومن ثم تزاد فرص اشتعال النيران في الشقق والمساكن.

وللوقاية من الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائى في الطقس شديد الحرارة ينصح الخبراء بما يلى:

1. التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2. قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3. صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4. التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5. لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6. تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7. لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8. لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9. تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10. عدم تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح.

11. عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة، أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12. عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.