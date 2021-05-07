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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرحلة الثالثة من تطوير ممشى أهل مصر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة، أن المرحلة الثالثة بممشى أهل مصر تتكون من قطاعين الاول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العيني.
وأكدت المحافظة أن الممشى يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويأتي هذا المشروع الهام تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، ويسعى لتوفير مناطق جذب سياحي وتجميل الواجهة النيلية.
وتابعت: الانطلاقة كانت في سبتمبر 2019، و يضم مشروعات متنوعة للتنمية السياحية والاستثمار، ويتضمن إقامة مراسي ومسارح عائمة ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع، كما يعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية.
تم الاخذ في الاعتبار ايضا عند تخطيط هذا المشروع العملاق توفير مناطق انتظار للسيارات على مستوى منخفض واستغلال سطحها وواجهتها في أنشطة ترفيهية، على ان يراعي احتياجات ذوي الهمم .
تم تقسيم هذا المشروع الكبير إلى 3 مراحل الأولى بطول 2 كم من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر و جرى زيادة طول ممشى المرحلة الأولى بإنشاء مسار موازي بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5م، و تم إنشاء 19 مبنى تنقسم إلى 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، بالاضافة الى تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فرداً ومسرح سعة 772 فردا ، و تم إنشاء 3 جراجات سعتها 180 سيارة.
يشتمل هذا المشروع الذي يعد بحق نقلة حضارية على تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2 تحتوي على أكثر من 235 شجرة و 62 نخلة، كما تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية ووحدات الإضاءة والبرجولات.
اما المرحلة الثانية من المشروع بدأت في أكتوبر الماضي بالتوازي مع الأولى، تشهد المرحلة الثانية تطوير جزءا آخر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كم، و تقع المرحلة الثانية في المسافة من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل، و تشمل تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4.5م ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م، كما تتضمن هذه المرحلة تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات و63 محلا تجاريا،و 7 مبان خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.