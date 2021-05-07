شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 5 مساجد جديدة.. و"صدقة الفطر" موضوع خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 5 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1401) مسجدًا، منها (1306) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء المساجد المقرر افتتاحها كما يلى: "في مديرية أوقاف مرسى مطروح، مسجد عمرو بن العاص- الحمام، خالد بن الوليد- الحمام، التيسير- الحمام، العامر – الحمام، وفى مديرية أوقاف الأقصر مسجد الرحمن الرحيم بالمهيدات- العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود".

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "فضل ليلة القدر.. وصدقة الفطر"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت الوزارة عبر الصفحة الرسمية للوزير الدكتور محمد مختار جمعة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نص الخطبة كاسترشاد للأئمة للالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير.