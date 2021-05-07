شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إصدار الفواتير بأعلى معايير الدقة ونسبة الخطأ "لا تذكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فاتورة شهر يونيو المقبل التى تعبر عن استهلاك شهر مايو تعتبر أول فاتورة استهلاك بأشهر الصيف، والتى يرتفع قيمتها نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاعتماد على تكييف الهواء.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن معدل استهلاك المواطن يبدأ فى الارتفاع مع بداية شهر مايو مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن قيمة الفاتورة تعتمد على نمط الاستهلاك اليومى للمشترك ووعيه بأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

وأشار متحدث الكهرباء إلى أن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة فى عملية الإصدار بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، لافتا إلى أن نسبة الخطأ فى إصدار فواتير الكهرباء أصبحت لا تذكر، ويمكن لكل مواطن أن يطلع على صور العداد الخاصة به للتأكد من صحة الفاتورة.

ولفت إلى أنه لا سبيل غير اتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وإنما يعنى حسن الاستخدام.

