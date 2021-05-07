شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: تنفيذ أول مركزين للامتحانات الإلكترونية بـ13 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جامعة سوهاج، فى الانتهاء من كافة الاستعدادت الخاصة بالتحول الرقمى داخل الجامعة ودعم الكليات بمعامل للامتحانات الإلكترونية، حيث يتم حاليا تجهيز أكبر مركزين للتحول الرقمى داخل القطاع الطبى "كليات الصيدلة والطب والتمريض"، وسوف يتم العمل بها قبل نهاية هذا العام تم تجهيز المركزين بالبنية التحية بتكلفه 13 مليون جنيه بإجمالى 750 جهاز حاسب آلى يخدم 750 طالبا أثناء أداء الامتحانات هذا العام، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف رئيس الجامعة، لـ"الخليج 365"، أنه تم توفير برنامج إلكترونى لميكنة كل الخدمات الخاصة بشؤن الطلاب والدراسات العليا وسوف يتم تعميمه على مستوى الجامعة اعتبارا من العام القادم، حيث يحصل على جداول الامتحانات وجداول المحاضرات من خلال الموقع الإلكترونى، وسوف يتم ـيضا بث المحاضرات إلكترونيا.

وأكد رئيس الجامعة، أنه اعتبارا من شهر أغسطس القادم سوف يتم إنشاء مركز امتحانات إلكترونية داخل الجامعة بإجمالى 5400 جهاز لكل طلاب الجامعة، ومن العام القادم سوف تكون كافة الامتحانات إلكترونية، وتم التعاقد مع وزارة الاتصالات من خلال تطوير "الداتا سنتر"، وتم زيادة سرعة الإنترنت داخل الكليات من أجل التحول الرقمى داخل الجامعة وبلغت التكلفة على مستوى الجامعات المصرية حوالى مليارا و2 مليون جنيه وسوف يتم تحويل العمل الجامعة بشكل رقمى كامل خلال عام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أزمة الكتاب الجامعى سوف تنتهى تماما، وتم اتخاذ قرار بمجلس الجامعة أنه اعتبارا من العام القادم لن يتسلم أى طالب كتاب جامعى، ولكن سوف يكون كل شيء عن طريق الموقع الإلكترونى والكليات التى لم تنتهى من تنفيذ الموقع الخاص بها سوف تقوم بوضع الكتب على أسطوانات مدمجة للتسهيل على الطلاب فى ظل التطوير والتحول الرقمى للجامعات المصرية.

وأنهى رئيس جامعة سوهاج حديثه قائلا إن الجامعة تتبع كافة الإجراءات الإحترازية داخل الجامعة وتتبع نسب الحضور 50%، وهناك مرور بشكل دورى على العاملين، وتم وضع كاشف حرارى على الأبواب والتشديد بعدم الدخول إلا بالكمامة، وهناك مستشفى الجامعة التى توسعت فى العزل داخل المستشفى الجامعى، ويوجد لدينا عدد كبير من حالات الإصابة ونحن نثمن دور الأطباء والتمريض لما يقدموه من جهد لعلاج المرضى، وأننا مستمرون فى العمل واستقبال حالات الطوارئ داخل المستشفيات الجامعية على مدار الأسبوع.