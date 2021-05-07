شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطالب الشركة المنفذة لتطوير شارع النيل بزيادة الورديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل نطاق أحياء الدقي والعجوزة، للوقوف على الوضع الحالي للأعمال وانتظامها خلال الفترات المسائية، وذلك في إطار المتابعات الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

ووجّه المحافظ خلال جولته التي استمرت حتي الساعات الاولي من صباح اليوم الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الاعمال للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد لها مع زيادة ورديات العمل ورفع المخلفات أولا بأول نظرا للأهمية الحيوية لذلك المحور المروري المهم.

كما كلف الاحياء المختصة بالمتابعة الدورية للأعمال وتذليل اي عقبات وعدم السماح بوجود تعديات للمنشأت بمسار ممشي كورنيش النيل مع المراجعة الدقيقة للأعمال الجاري تنفيذها لضمان انهاءها بالشكل الأمثل.

ورافق المحافظ خلال الجوله اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء العجوزة والدقي.