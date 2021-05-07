شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة عيد الفطر في البنوك والقطاع الخاص والفئات المستثناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12-5-2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 16-5-2021.

وتستأنف البنوك العاملة في مصر عملها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 17-5-2021.

وأكدت مصادر مطلعة أنه سيتم تطبيق الأجازات الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء على القطاعين العام والخاص، وبالتالي تصبح إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 5 أيام أيضًا.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي أعلن تعطيل العمل في مؤسسات الدولة لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر، وتبدأ الإجازة إعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على غلق الحدائق العامة والشوطئ والمتنزهات خلال إجازة العيد ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وسيتم الحد من استخدام أتوبيسات الرحلات التي تستهدف الذهاب إلى الشوطئ خلال فترة إجازة العيد، وسيتم السماح لوسائل النقل العادية بالعمل بصورة طبيعية.

واستثني رئيس مجلس الوزراء من قرار الإجازة العاملين في المرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة مثل خدمات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتى تنظمها السلطة المختصة بتلك المرافق الحيوية طبقاً للقواعد التي تراها تحقق الصالح العام.

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