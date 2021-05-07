شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقًا لتحديثات أسعار اليوم التي تحددها البنوك يوميا. ويتصدر الدولار قائمة العملات الأجنبية الأكثر تداولا، وبالتالي أحد المؤشرات الهامة التي تلقى اهتمامًا من جانب متابعي الأسواق.

وفي التقرير التالي، ترصد «المصري اليوم» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، اليوم الجمعة 7 مايو 2021.

ورغم زيادة سعر الدولار مقابل سلة العملات الأجنبية في السوق العالمي، إلا أن سعره في مصر اتسم بالاستقرار.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري :

الشراء: 15.62

البيع: 15.72

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي:

سعرالشراء: 15.61

سعر البيع: 15.71

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:

سعر الشراء: 15.63

سعر البيع: 15.73

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

سعر الشراء: 15.61

سعر البيع: 15.71

وتوضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر، والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib، وتشهد الأسعار تباينات يومية في مستويات أسعار الدولار في البنوك.

وفي السوق العالمي، ارتفع سعر الدولار الأمريكي بعد بيانات متفائلة بشأن دخل وإنفاق المستهلكين الأمريكيين وقطاع الصناعات التحويلية في ولايات الغرب الأوسط. لكن مؤشر الدولار ينهي شهر أبريل منخفضا 2.1، وهي أكبر خسارة له في شهر واحد منذ ديسمبر.