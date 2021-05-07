شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 5 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في الطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالتنسيق مع الأجهزة الامنية بقيادة النقيب عادل عامر طوسن رئيس نقطة شرطة العديسات بحري حملة مكبرة استهدفت مدينة الطود والقري التابعة لها للتأكد من إلتزام المحال بمواعيد الإغلاق التي قررها مجلس الوزراء، والتي بدأ تطبيقها من اليوم الخميس، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وتلاحظ خلال الحملة إلتزام اصحاب المحلات والكافتيريات، والمطاعم، بمركز ومدينة الطود بقرار مجلس الوزراء بالغلق في الساعة التاسعة مساء، كما أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر اشغال طريق، و8 ازالات اداريه، و4 محاضر عدم ارتداء الكمامه وتم التصالح الفوري ودفع قيمه الغرامة الفوريه 50 جنيهًا.

وشارك في الحملة نائب رئيس مركز ومدينة الطود على سيد صادق، وخالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، ورؤساء الوحدات المحلية التابعه للمركز ومسؤولي القسم الفني والإشغالات وقطاعات النظافة بالمركز.