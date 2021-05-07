شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد العوضي بعد إصابته وزوجته ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن النجم أحمد العوضي جمهوره بأنه بخير وصحة جيدة، عقب إصابته وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث يقدمان مسلسل «اللي ملوش كبير» الذي يعرض في شهر رمضان 2021.

وقال العوضي في تصريح مقتضب لـ«المصري اليوم»: «الحمد لله على كل شيء أنا بصحة جيدة».

وأحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز حققا نجاحًا كبير بمسلسلهما اللي ملوش كبير بمشاركة الفنان خالد الصاوي ودنيا عبدالعزيز وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.