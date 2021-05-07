شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد القاهرة يؤكد إجراء امتحانات الميد تيرم بعد العيد إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية قررت انطلاق امتحانات الميد تيرم على مستوى الكلية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك وذلك حتى يكون أمام الطلاب فرصة لمراجعة المقررات الدراسية .

واضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريحات ل " الخليج 365 " أن امتحانات الميد تيرم ستجرى إلكترونيا للطلاب ، موضحا أن الكلية أصبح لديها الخبرة فى إدارة الاختبارات إلكترونيا وكان له تجارب ناجحة فى هذا الشأن منذ جائحة فيروس كورونا .

وأشار عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة ، إلى أن الدراسة انتظمت طوال شهر رمضان وتم تقديم كافة المقررات الدراسية للطلاب وشهدت العملية الدراسية تفاعل كبير بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب على منصة الجامعة التعليمية خلال المحاضرات الأون لاين .

وتابع الدكتور محمود السعيد ، أن الكلية تطبق نظام التعليم الهجين الذى يمزح بين التعليم الحضورى والمباشر وبين التعلم عن بعد من خلال المحاضرات أون لاين ، لافتا إلى أن الكلية تمتلك شاشات إلكترونية ذكية تساعد على الدمج بين المحاضرات ومتابعة الطلاب من المنزل وبالكلية المحاضرات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.